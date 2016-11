Basketball

Basketball-Superstar Dirk Nowitzki steht bei den Dallas Mavericks vor seinem Comeback. Nachdem der 38-Jährige mit Magenproblemen und Achillessehenbeschwerden zwei NBA-Spiele pausierte, strebt der Würzburger eine Rückkehr für die Partie bei den Utah Jazz in der Nacht zu Donnerstag an.

Dallas. "Ich fühle mich besser. Ich freue mich darauf, endlich wieder dabei zu sein", sagte Nowitzki am Rande des Trainings. Vor allem die letzten beiden Tage waren für den NBA-Champion von 2011 wichtig.

"Ich habe gut trainiert und viel gegessen. Jetzt kann es losgehen", sagte Nowitzki und fügte grinsend hinzu: "Die Jungs in der Kabine scherzen schon, dass ich für den Rest des Jahres nur noch einmal pro Woche spielen werde." Die Mavs haben in der bisherigen Saison alle drei Spiele verloren. Mit dem Spiel in Salt Lake City soll mit Nowitzki die Wende her. "Wir brauchen den ersten Sieg", forderte er.

dpa