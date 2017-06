Basketball-Superstar Dirk Nowitzki wurde in New York geehrt. © Evan Agostini

Basketball

Nowitzki als bester Mitspieler der NBA-Saison geehrt

Basketball-Superstar Dirk Nowitzki ist zum besten Mitspieler der abgelaufenen NBA Saison gekürt worden. Der frühere deutsche Nationalspieler im Dienste der Dallas Mavericks erhielt den "Twyman-Stokes Teammate of the Year Award" bei der diesjährigen Preisverleihung der nordamerikanischen Profi-Liga in New York.