Ersten Titel in diesem Jahr knapp verpasst: Angelique Kerber verliert das Finale in Monterrey. © Mario Houben

Tennis

Niederlage im Finale: Kerber verpasst ersten Titel 2017

Angelique Kerber bleibt in diesem Jahr nach wie vor ohne Titel. Weil sie im dritten Satz unerklärlicherweise völlig einbrach, verlor sie das Finale von Monterrey. Mit Blick auf den Fed Cup in zwei Wochen war das Event in Mexiko dennoch wichtig für Kerber.