Am Dienstag gab es einen Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund.© dpa

Borussia Dortmund

+++Newsblog: Sprengstoff-Anschlag auf den BVB

Am Dienstagabend explodierten am Mannschaftsbus von Borussia Dortmund drei Sprengsätze. Ein Spieler und ein Polizist wurden teils schwer verletzt. Was wir bisher über den Anschlag in Dortmund wissen, lesen Sie in unserem Newsblog.