Felix Neureuther beendet Lauf eins nach einem Fahrfehler als Zwölfter. © Alessandro Trovati

Ski alpin

Neureuther im Wengen-Slalom vor Finale nicht in Top 10

Skirennfahrer Felix Neureuther geht beim Weltcup-Slalom in Wengen mit fast einer Sekunde Rückstand in den zweiten Durchgang und steht als 13. nicht in den Top Ten.