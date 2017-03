Felix Neureuther zeigt sich im Ziel zufrieden. © Klaus Tech

Ski alpin

Neureuther Zweiter im Riesenslalom von Aspen

Felix Neureuther ist beim Riesenslalom von Aspen auf Platz zwei gefahren und hat damit das dritte Podium in zuletzt vier Rennen erreicht. Beim Weltcup-Finale in den Rocky Mountains ging der Routinier am Samstag zwar als Führender nach dem ersten Lauf in die Entscheidung, rutschte dann aber hinter dem einmal mehr überragenden Österreicher Marcel Hirscher zurück.