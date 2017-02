Felix Neureuther hat sich nach seiner Verletzung gut erholt. © Angelika Warmuth

Ski alpin

Neureuther: "Arbeite daran, dieses Momentum wiederzufinden"

Wenn die Ski-WM in St. Moritz am Montag eröffnet wird, trainiert Felix Neureuther noch irgendwo in den Alpen. Die Rückkehr ins Engadin ist für Neureuther eine Reise in die Vergangenheit - viele Erinnerungen an seine erste WM dort hat er aber nicht.