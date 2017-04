Kevin Großkreutz versucht sein Glück demnächst in Darmstadt. © Robin Rudel

Fußball

Neuanfang für Großkreutz in Darmstadt

Kevin Großkreutz kehrt - entgegen seiner Ankündigung - doch in Kürze in den Profifußball zurück. Der Weltmeister von 2014 heuert beim SV Darmstadt an. Die "Lilien" haben schon öfter Spieler geholt, deren Karriere ins Stocken geraten ist.