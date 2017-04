Formel 1

Eine Mischung aus Regen, Nebel und Smog hat beim Freitagstraining zum Grand Prix von China in Shanghai für einen Abbruch gesorgt. Kurzzeitig war aufgrund der schlechten Witterung sogar eine Verlegung des Rennens auf Sonnabend im Gespräch.

Shanghai. Wetter versus Formel 1: In Shanghai, wo am Sonntag (8 Uhr, RTL) der zweite Grand Prix der noch jungen Formel-1-Saison gestartet werden soll, sorgt eine Mischung aus Regen, Nebel und Smog für Probleme. Wegen des schlechten Wetters gab es insgesamt nur 22 Minuten Training am Freitag. Der Rettungshubschrauber hätte nicht am vorgesehenen Krankenhaus landen können.

Die Formel 1 hat eine Vorgabe von 20 Minuten – nach dem Drama um Jules Bianchi in Japan 2014, als nach Rennende kein Helikopter fliegen durfte und der Krankenwagen zu lange brauchte, werden die Verantwortlichen kein Risiko eingehen. In Shanghai liegt die Klinik, mit der die Formel 1 zusammenarbeitet, 38 Kilometer entfernt – ein Transport per Straße wäre in der vorgegebenen Zeit nicht zu schaffen.

Am Sonnabend soll das Wetter besser werden, am Sonntag drohen aber ähnliche Bedingungen wie am Freitag. Kurzfristig gab es deswegen sogar Diskussionen, das Rennen in Shanghai schon auf den Sonnabend vorzuverlegen.

Der Vorschlag war aus den Reihen der Teams gekommen, die FIA lehnte aber ab. Weil eine Verschiebung nicht einfach ist. Was passiert mit den für Sonntag verkauften Tickets? Bekommen sie Gültigkeit für Sonnabend? Dazu das Thema TV-Rechte: Die Fernsehanstalten mit ihrer straffen Programmplanung sind über Änderungen immer verärgert.

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton nutzte die freie Zeit zumindest im Sinne der Fans. Er verteilte signierte Kappen und posierte für Selfies.

Von Karin Sturm

Shanghai