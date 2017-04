Roger Federer setzte sich im Finale gegen Rafael Nadal mit 6:3, 6:4 durch. © Andrew Patron

Tennis

Nächster Coup von Federer gegen Nadal - Turniersieg in Miami

Roger Federer hat seinen langjährigen Rivalen Rafael Nadal erneut bezwungen und zum dritten Mal das ATP-Turnier in Miami gewonnen. Der Schweizer siegte am Sonntag in der Neuauflage des Australian-Open-Endspiels mit 6:3, 6:4. Federer gewann damit das vierte Aufeinandertreffen gegen Nadal in Serie, der Spanier liegt mit 23:14-Siegen im Gesamtvergleich aber noch vorn.