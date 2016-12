Trainer Martin Schmidt will mit dem FSV Mainz nun wieder in der Bundesliga durchstarten. Foto: Torsten Silz

Fußball

Der FSV Mainz 05 sieht im vorzeitigen Ausscheiden auf der internationalen Fußballbühne eine Chance für die Bundesliga. Dort wollen die Rheinhessen nun durchstarten.

Mainz. Das Aus in der Gruppenphase der Europa League soll für den FSV Mainz 05 den Anfang einer Aufholjagd in der Bundesliga markieren.

"Die Premiere hat Lust auf Mehr gemacht. Das soll nicht unser letztes internationales Spiel gewesen sein", sagte FSV-Trainer Martin Schmidt nach dem 2:0 im bedeutungslosen Gruppenfinale gegen FK Qäbälä und gab das Motto für den Rest der Saison aus: "Jetzt gibt es für uns nur noch die Bundesliga. Darauf legen wir den Fokus."

Der Sieg gegen den Underdog aus Aserbaidschan durch die Tore von Alexander Hack (29. Minute) und Pablo De Blasis (40.) wird nach Ansicht von Schmidt Rückenwind für das schwere Spiel am Sonntag bei Borussia Mönchengladbach geben. "Da werden wir on Fire sein", kündigte der Schweizer an.

Bis zur Winterpause wollen die Rheinhessen ihr Konto von derzeit 17 Punkten auf mindestens 20 aufstocken und dann im nächsten Jahr angreifen. Der Rückstand auf die internationalen Startplätze beträgt sieben Zähler.

Dass die Mainzer in der Liga derzeit nur Rang zehn belegen, machte Schmidt auch am Spielplan fest. "Wir mussten nach jeder Partie in der Europa League auswärts spielen. Das hat uns den einen oder anderen Punkt gekostet", stellte der FSV-Trainer frustriert fest und schob eine indirekte Kritik an der Deutschen Fußball Liga nach: "Ob das Zufall ist oder ob die gedacht haben, lass' die mal strampeln, weiß ich nicht."

Auch Sportdirektor Rouven Schröder hofft nach dem Ende der ungewohnten Englischen Wochen auf eine Aufholjagd in der Liga. Die Premiere in der Gruppenphase der Europa League bewertete er trotz des Ausscheidens positiv: "Mit neun Punkten Dritter zu werden hat deutlich mehr Qualität. Es war eine seriöse Geschichte." Die soll nun in der Bundesliga fortgeschrieben werden.

dpa