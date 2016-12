Eishockey

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat in der NHL mit den Edmonton Oilers das Top-Spiel der Pacific Division bei den San Jose Sharks verloren. Kevin Labanc sorgte in der vierten Minute der Verlängerung für das 3:2 der Sharks.

San Jose. Das Draisaitl-Team steht mit 42 Punkten einen Zähler hinter San José auf Rang zwei

Dennis Seidenberg und Torhüter Thomas Greiss führten die New York Islanders zu einem klaren 5:1 über die Buffalo Sabres. "Es ist schön, mit einem Erfolgserlebnis in die Weihnachtspause zu gehen", erklärte Greiss nach dem zweiten Sieg in Serie in der Nordamerika-Liga. "Danach geht es hoffentlich so weiter."

Der Islanders-Keeper wehrte 28 von 29 Schüssen der Sabres ab. "Es war eine tolle Defensiv-Leistung der Mannschaft heute", schwärmte Greiss. Dazu trug auch Seidenberg bei. Der Routinier blockte vier Schüsse ab und überzeugte mit seinen Saison-Vorlagen sieben und acht auch in der Offensive.

Tobias Rieder und die Arizona Coyotes setzten ihren Negativlauf fort. Die 1:4-Pleite gegen die Toronto Maple Leafs bedeutete die vierte Niederlage in Serie. Der 400. NHL-Treffer von Coyotes-Routinier Shane Doan war für die Gastgeber zu wenig.

Ohne Tom Kühnhackl gewannen die Pittsburgh Penguins 4:1 gegen die New Jersey Devils. Superstar Sidney Crosby erzielte seinen 24. Saisontreffer. Die Washington Capitals besiegten die Tampa Bay Lightning 4:0. Torhüter Philipp Grubauer kam bei den Capitals nicht zum Einsatz.

dpa