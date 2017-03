Nach acht Jahren

Ende eines deutschen Football-Traums: Die New England Patriots haben nach acht Jahren den Vertrag mit Sebastian Vollmer aufgelöst. Vollmer gewann als bisher einziger deutscher Spieler zwei Super-Bowl-Titel.

Foxborough. Der deutsche Football-Profi Sebastian Vollmer muss sich einen neuen Arbeitgeber suchen. Nacht acht Jahren beim Super-Bowl-Champion New England Patriots in der US-Profiliga NFL wurde der 32 Jahre alte Offensivspieler von seinem Club entlassen. Diesen Schritt kündigten die Patriots am Wochenende an.

Mit New England feierte der Rheinländer zwei Super-Bowl-Siege in den Jahren 2015 und 2017. Vollmer absolvierte in acht Jahren 88 Matches für New England und stand 80-mal in der Startformation. Während seines verletzungsbedingten Komplettausfalls in der Meister-Saison 2017 setzte sich bei den Patriots Ersatzmann Marcus Cannon durch.

Spekuliert wird nun sogar über ein mögliches Karriereende von Vollmer. Er wäre nach Björn Werner und Markus Kuhn bereits der dritte deutsche Profi in der NFL, der nach dem Ende der abgelaufenen Spielzeit seinen Rückzug bekanntgeben würde.

Von RND/dpa