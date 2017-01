Packers-Quarterback Aaron Rodgers (M.) wirft einen Touchdown. © Mike Roemer

American Football

NFL: Green Bay als letztes Team im Playoff-Viertelfinale

Die Green Bay Packers haben sich als letztes Team für das Playoff-Viertelfinale der National Football League NFL qualifiziert. Die Gastgeber siegten im Wild-Card-Game gegen die New York Giants mit 38:13 und treten am kommenden Sonntag bei den Dallas Cowboys an.