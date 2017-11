NBA: Topscorer Schröder gewinnt mit Atlanta gegen Cleveland

Basketball

Basketball-Jungstar Dennis Schröder hat mit den Atlanta Hawks in der nordamerikanischen NBA den zweiten Sieg der laufenden Saison gefeiert. Nach acht Niederlagen in Serie konnte sich Atlanta mit 117:115 (54:45) gegen Vizemeister Cleveland Cavaliers durchsetzen.

Cleveland. Der 24-jährige Nationalspieler war mit 28 Punkten Atlantas Topscorer. Außerdem verteilte der gebürtige Braunschweiger neun Assists und holte drei Rebounds beim Auswärtsspiel in Cleveland. Taurean Prince und Luke Babbitt steuerten jeweils 17 Zähler zum Sieg der Hawks bei. Insgesamt konnten sieben Hawks-Spieler zweistellig punkten.

Cavaliers-Superstar LeBron James kam zwei Tage nach seiner Gala-Vorstellung in Washington, wo er 57 Punkte erzielte, im Spiel gegen die Hawks auf 26 Zähler. Dwyane Wade erzielte als Einwechselspieler 25 Punkte. Am Montag empfängt Atlanta in der heimischen Philips Arena die Boston Celtics um den deutschen Centerspieler Daniel Theis.

dpa