Devin Booker (M.) von den Phoenix Suns erzielte als jüngster Spieler der NBA-Geschichte 70 Punkte. © Elise Amendola

Basketball

NBA-Talent Booker verblüfft mit 70 Punkten

Selbst Basketball-Legende Michael Jordan erreichte diese Marke nicht in seiner Karriere. Der 20 Jahre alte Devin Booker erzielt als erst sechster NBA-Spieler 70 Punkte in einer Partie. Für die deutschen Profis läuft es nicht so gut.