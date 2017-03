Basketball

Die Dallas Mavericks haben nach dem 111:104 bei den Brooklyn Nets weiter Chancen auf die Teilnahme an den NBA-Playoffs. Nowitzki war mit 23 Punkten Top-Scorer der Mavs.

New York. Basketball-Superstar Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks haben sich im Kampf um die Playoffs in der nordamerikanischen Profiliga NBA zurückgemeldet.

48 Stunden nach dem desaströsen 74:116 bei den Philadelphia 76ers siegten die Texaner bei den Brooklyn Nets mit 111:104 (57:43) und konnten den Rückstand auf den letzten Playoff-Platz acht im Westen auf drei Siege verkürzen.

Nowitzki war mit 23 Punkten und neun Rebounds bester Werfer seines Teams. Der Würzburger traf neun von 17 Würfen, darunter drei erfolgreich Dreier. "Wir haben mit deutlich mehr Energie gespielt", erklärte der Routinier. "Wichtig war, dass wir früh eine Führung herausspielen konnten. Das war und ist für uns die Siegerformel."

Die Mavs zeigten vor allem in den ersten beiden Vierteln eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum Philadelphia-Match. "Der Trainer hat uns herausgefordert, wir haben zu Beginn geantwortet", berichtete Nowitzki. Nach dem Seitenwechsel hatte sein Team allerdings Probleme gegen die mit 13 Siegen schlechteste Mannschaft der NBA. "Da waren wir nicht so gut", monierte er. "Aber der Sieg zählt."

Dallas empfängt nach zuletzt vier Auswärtsspielen hintereinander am Dienstag (Ortszeit) den Titelfavoriten Golden State Warriors in der heimischen Arena.

Dennis Schröder kassierte mit den Atlanta Hawks bereits am Samstag (Ortszeit) die dritte Niederlage in Serie. Der Spielmacher bot eine schwache Leistung beim 97:113 gegen die Portland Trail Blazers und kam nur auf acht Punkte und sieben Assists. Mit 37:32 Siegen liegt Atlanta in der Eastern Conference als Fünfter aber weiter auf Playoff-Kurs.

Die Hawks mussten den Ausfall ihres Leistungsträgers Paul Millsap wegen einer Knieverletzung verkraften. Entsprechend unsortiert ging das Team ins erste Viertel, das mit 40:18 an Portland ging. "Als Team muss man sich zeigen, wenn ein Kollege ausfällt und für ihn einspringen. Das haben wir heute gerade im ersten Viertel nicht gemacht", sagte Atlanta-Trainer Mike Budenholzer.

Einen weiteren Rückschlag im Playoff-Kampf haben auch Paul Zipser und die Chicago Bulls hinnehmen müssen. Der sechsfache Champion verlor mit 107:112 (40:59) bei den Washington Wizards und hat als Zehnter im Osten zwei Siege Rückstand auf Platz acht. Rookie Zipser stand in der Startformation und kam in 27 Minuten auf acht Punkte.

dpa