Atlantas Star Dennis Schröder war nach der Niederlage gegen die Brooklyn Nets frustriert. © Curtis Compton

Basketball

NBA: Schröder und Atlanta in der Krise

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und die Atlanta Hawks rutschen in der nordamerikanischen Profiliga NBA immer tiefer in die Krise. Das Team aus Georgia verlor gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Brooklyn Nets deutlich mit 92:107 (48:55) und kassierte die siebte Niederlage in Serie.