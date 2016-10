Dennis Schröder spielt in der NBA weiter für die Atlanta Hawks. © Erik S. Lesser

Basketball

NBA: Schröder gewinnt mit Atlanta ersten Test

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder ist mit den Atlanta Hawks mit einem Sieg in die Vorbereitung auf die neue NBA-Saison gestartet. Die Hawks gewannen ihr Testspiel bei den Memphis Grizzlies locker mit 104:83. Schröder stand in der Startformation und brachte es in 17 Einsatzminuten auf neun Punkte.