Kevin Durant und die Golden State Warriors gehen als Topfavorit in die NBA-Playoffs. © John G. Mabanglo

Basketball

NBA-Playoffs: Warriors gegen den Rest der Welt

In der NBA starten die Playoffs. Favorit auf den Titel in der weltbesten Basketball-Liga ist der Vizemeister. Doch die Konkurrenz ist stark. Was können die deutschen Spieler erreichen?