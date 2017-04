LeBron James erzielte 41 Punkte für die Cleveland Cavaliers. © Darron Cummings

Basketball

NBA-Playoffs: Clevelands Rekord-Aufholjagd gegen Indiana

Die Cleveland Cavaliers stehen nach einer Rekord-Aufholjagd in den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA vor dem Einzug in die zweite Runde. Der Titelverteidiger um den überragenden Superstar LeBron James drehte einen 25-Punkte-Rückstand in Spiel drei bei den Indiana Pacers und gewann noch 119:114 (49:74).