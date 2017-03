Devin Booker (M.) von den Phoenix Suns erzielte als jüngster Spieler der NBA-Geschichte 70 Punkte. © Elise Amendola

Basketball

NBA: Atlanta verliert mit starkem Schröder

Trotz eine starken Basketball-Nationalspielers Dennis Schröder haben die Atlanta Hawks in der NBA die sechste Niederlage in Folge kassiert. Das Team des deutschen Spielmachers verlor bei den Milwaukee Bucks mit 97:100 (43:45), bleibt aber dennoch Tabellenfünfter in der Eastern Conference mit drei Siegen Vorsprung auf Platz neun. Schröder überzeugte mit 28 Punkten und avancierte zum Top-Scorer der Hawks.