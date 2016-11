Dennis Schröder kassierte mit den Atlanta Hawks gegen die New York Knicks eine 94:104-Niederlage. © Erik S. Lesser

Basketball

NBA: Atlanta verliert mit schwachem Schröder in New York

Nach einer schwachen Leistung hat Basketball-Profi Dennis Schröder mit den Atlanta Hawks die vierte Saison-Niederlage in der NBA hinnehmen müssen. Die Hawks unterlagen bei den New York Knicks mit 94:104. Der deutsche Nationalspieler Schröder, der zuvor im Schnitt mehr als 15 Punkte pro Partie erzielt hatte, kam im Madison Square Garden in 21 Minuten nicht über einen Zähler hinaus.