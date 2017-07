Garbiñe Muguruza.

© dpa

Sieg gegen Venus Williams

Muguruza gewinnt Wimbledon-Finale

Garbine Muguruza (23) hat zum ersten Mal in ihrer Tennis-Karriere den Titel in Wimbledon gewonnen. Die Spanierin besiegte Venus Williams in zwei Sätzen (7:5 und 6:0). Sie heimste damit ihren zweiten Grand-Slam-Titel nach den French Open 2016 ein.