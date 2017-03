Mischa Zverev war gegen Rafael Nadal chancenlos. © Kin Cheung

Tennis

Mischa Zverev unterliegt Nadal in Acapulco

Mischa Zverev ist zum Auftakt des Tennis-Turniers in Acapulco an Rafael Nadal gescheitert. Der Hamburger unterlag dem ehemaligen Weltranglisten-Ersten aus Spanien 4:6, 3:6. Nadal wiederholte in nur 76 Minuten Spielzeit seinen Erfolg über Zverev vom Saisonanfang in Brisbane.