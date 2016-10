Mischa Zverev erreichte in Basel das Halbfinale. © Andrew Gombert

Tennis

Mischa Zverev hat beim Tennis-Turnier in Basel eine große Überraschung geschafft und den Weltranglistendritten Stanislas Wawrinka aus der Schweiz geschlagen. Der Hamburger setzte sich im Viertelfinale in drei Sätzen mit 6:2, 5:7 und 6:1 gegen den US-Open-Sieger durch.

Basel. In der Vorschlussrunde bekommt er es nun entweder mit dem Kroaten Marin Cilic oder dem Spanier Marcel Granollers zu tun, die am späten Abend aufeinandertrafen. Zverev ist nach dem Aus von Florian Mayer der letzte verbliebene Deutsche in Basel.

dpa