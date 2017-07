In Wimbledon erreichte Mischa Zverev die zweite Runde. © Friso Gentsch

Tennis

Mischa Zverev erreicht zweite Runde in Wimbledon

Mischa Zverev steht zum ersten Mal seit 2009 wieder in Wimbledon in der zweiten Runde. Der 29 Jahre alte Linkshänder aus Hamburg entschied bei dem Grand-Slam-Tennisturnier in London das Duell mit dem angeschlagenen Australier Bernard Tomic 6:4, 6:3, 6:4 für sich.