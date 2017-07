Ausgeschieden ist Mona Barthel. Sie unterlag Coco Vandeweghe aus den USA. Foto:

Tennis

Mischa Zverev erreicht 2. Runde in Wimbledon - Barthel raus

Mischa Zverev steht zum ersten Mal seit 2009 wieder in Wimbledon in der zweiten Runde. Der 29 Jahre alte Linkshänder aus Hamburg entschied bei dem Grand-Slam-Tennisturnier in London das Duell mit dem angeschlagenen Australier Bernard Tomic 6:4, 6:3, 6:4 für sich.