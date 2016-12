Miroslav Klose hat mit dem Ende seiner Karriere als Fußballer alles richtig gemacht. © Guido Kirchner

Fußball

Miroslaw Klose: Mit Karriereende alles richtig gemacht

Mit seinem Karriereende hat Fußball-Weltmeister Miroslav Klose auch aus jetziger, eigener Sicht die richtige Entscheidung getroffen. Sein neues Leben fühle sich "wirklich gut" an, sagte der 38-Jährige in einem Interview der "Welt am Sonntag".