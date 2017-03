Für Lionel Messi und Argentiniens Nationalmannschaft ist die Partie gegen Chile ein «entscheidendes Spiel». Foto: Jason Szenes

Fußball

Messi bangt um Argentiniens WM-Ticket

Eine WM ohne Argentinien? Lionel Messi und Co. müssen ausgerechnet gegen Angstgegner Chile in der südamerikanischen WM-Qualifikation punkten, um nicht noch mehr an Boden zu verlieren. Das Rennen ist äußerst eng, nur ein Team kann praktisch schon für Russland planen.