Florian Mayer wird am Abschlusstag das erste Einzel bestreiten. © Soeren Stache

Tennis

Mayer spielt in Relegation gegen Polen Majchrzak

Zum Auftakt des letzten Tages in der Davis-Cup-Relegation zwischen Deutschland und Polen trifft Florian Mayer in Berlin auf Kamil Majchrzak. Während die Aufstellung von Mayer feststand, hatte es am Samstagabend noch Spekulation um seinen Gegner gegeben.