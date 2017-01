Basketball

Dirk Nowitzki konnte mit den Dallas Mavericks einen 104:97-Sieg über die Cleveland Cavaliers einfahren. Foto: Ron Jenkins

Mavericks besiegen auch das nächste Topteam

Was ist denn auf einmal mit den Dallas Mavericks los? Nach den San Antonio Spurs bekommen auch die Cleveland Cavaliers die neue Stärke der Mavs zu spüren. Was vor allem auch an einem Spieler liegt, den bis vor kurzem kaum jemand kannte.