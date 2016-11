Fußball-Hooligans beteiligt

Mehrere Verletzte, 26 Festnahmen, Strafanzeigen: Nach einem Basketballspiel in Frankfurt ist es zu einer Massenschlägerei unter Fußball-Hooligans gekommen. Einer der Beteiligten wurde bewusstlos geschlagen.

Frankfurt/Main. Nach einem Basketballspiel ist es in Frankfurt zu einer Massenschlägerei gekommen. Darin seien am Mittwochabend vor der Ballsporthalle nach der Partie zwischen den Frankfurt Skyliners und dem griechischen Verein Aris Thessaloniki 50 bis 70 Menschen verwickelt gewesen, teilte die Polizei in Frankfurt am Donnerstag mit.

Nach Polizeiangaben soll es sich bei den Beteiligten um Fans von Thessaloniki sowie um Fußball-Anhänger von Eintracht Frankfurt gehandelt haben. Hintergrund der Auseinandersetzung könne eine Fanfreundschaft zwischen Thessaloniki und Borussia Dortmund sein. Gegen den BVB bestreitet die Eintracht am Samstag ein Ligaspiel.

Drei Strafanzeigen

Einer der Schläger sei bewusstlos gewesen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Er sei offenbar schwerer verletzt. Vier Menschen wurden von Pfefferspray verletzt, darunter zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes sowie ein Polizist. 26 Personen wurden laut Polizei festgenommen.

Nach Angaben der Polizei sehen sich nach der Schlägerei nun drei Menschen mit Strafanzeigen wegen schwerem Landfriedensbruch, versuchter Gefangenenbefreiung beziehungsweise gefährlicher Körperverletzung konfrontiert. Die Polizei war mit mehr als 40 Beamten vor Ort, die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Von dpa/RND/zys

Frankfurt