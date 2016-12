Marco Koch posiert mit seiner Goldemedaille für den Sieg über 100 Meter Brust. © Patrick B. Kraemer

Schwimmen

Marco Koch holt Weltmeistertitel über 100 Meter Brust

In 56,77 Sekunden verpasste der neue 100-Meter-Brust-Weltmeister Marco Koch nur um zwei Hundertstelsekunden seinen deutschen Rekord. Am Donnerstag will der 26-Jährige bei der WM in Kanada seinen Weltrekord über 200 Meter Brust angreifen.