Marco Koch konnte bei der Schwimm-WM noch keine überzeugenden Leistung bringen. Foto: Jörg Carstensen

Schwimmen

Marco Koch erreicht nur als 13. das Halbfinale

Titelverteidiger Marco Koch hat bei der Schwimm-WM in Budapest das Halbfinale über 200 Meter Brust erreicht, dabei aber keineswegs überzeugt. Der Darmstädter war mit schwachen 2:10,40 Minuten nur 13. in den Vorläufen und muss noch zulegen, wenn er um eine Medaille kämpfen will.