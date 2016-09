Die Mainzer Spieler feierten den Auswärtssieg. © Rene Vigneron

Fußball

Mainz überzeugt bei erstem Europa-League-Sieg

Mit Glücksgefühlen machten sich die Profis des FSV Mainz 05 auf den langen Weg Richtung Deutschland. Das 3:2 (1:0) in der Gruppe C der Europa League bei FK Qäbälä war nicht nur der erste Sieg in einem internationalen Wettbewerb, sondern auch eine gutes Beispiel für mentale Stärke.