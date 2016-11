Nicolae Stanciu erzielte die ersten beiden Treffer für den RSC Anderlecht. © Stephanie Lecocq

Mainz droht Aus in der Europa League

Ein Überwintern des FSV Mainz 05 in der Europa League wird immer unwahrscheinlicher. Die Mannschaft von Martin Schmidt zahlt in Anderlecht kräftig Lehrgeld und benötigt nun in St. Etienne unbedingt einen Sieg.