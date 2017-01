Novak Djokovic und Angelique Kerber präsentieren die Trophäen der Australian Open. © Mark Baker

Tennis

Machbarer Start für Kerber in Melbourne

Das hätte für Angelique Kerber schlimmer kommen können. Trotz ihres missglückten Starts in das neue Jahr ist die letztjährige Australian-Open-Siegerin in der ersten Runde in Melbourne Favoritin. Einige große Namen dürften über die Auslosung wenig erfreut sein.