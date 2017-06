Bundestrainer Joachim Löw will sich beim Training vor allem ein Bild davon machen, «welche Spieler in welcher Verfassung sind». © Christian Charisius

Fußball

Löw vor Spiel gegen Kamerun: "Das wird nicht einfach"

Nach kurzer Erholung beginnt für die deutschen Confed-Cup-Fußballer bereits wieder die Vorbereitung auf das letzte Gruppenspiel gegen Kamerun. Am späten Nachmittag steht in Sotschi das Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft für die Partie am Sonntag gegen Afrikameister Kamerun auf dem Programm.