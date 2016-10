Jérôme Boateng steht wieder in DFB-Startelf. © Arne Dedert

Löw vertraut auf die Norwegen-Besieger

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt im WM-Qualifikationsspiel gegen Tschechien in Hamburg mit zehn Siegern vom Auftaktspiel in Norwegen an. Im Gegensatz zum 3:0 von Oslo kommt der damals verletzt fehlende Weltmeister Jérôme Boateng neu in die Startformation.