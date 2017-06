Bundestrainer Joachim Löw wird sein Team im Geheimen vorbereiten. © Christian Charisius

Fußball

Löw startet Mexiko-Vorbereitung mit allen 21 Spielern

Mit dem kompletten Kader hat Bundestrainer Joachim Löw die Vorbereitung auf das Confed-Cup-Halbfinale gegen Mexiko gestartet. Bei hochsommerlichen Temperaturen standen alle 18 Feldspieler und die drei Torhüter in Sotschi auf dem Trainingsplatz neben dem WM-Stadion, in dem am Donnerstagabend (20.00 Uhr) der zweite Endspiel-Teilnehmer ausgespielt wird.