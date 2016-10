Fußball

Bundestrainer Joachim Löw lehnt eine Aufstockung der Fußball-Weltmeisterschaft von 32 auf noch mehr Mannschaften ab. Entsprechende Überlegungen halte er nicht für gut, sagte Löw in einem Interview der "Welt am Sonntag".

Berlin. "Der sportliche Wert darf nicht verwässern, wenngleich ich absolut Verständnis gerade für die kleineren Nationen habe, die über diesen Weg auch einmal die große Fußball-Bühne betreten können", bemerkte der Weltmeister-Coach der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Die Grenze für die Belastbarkeit der Spieler sei allerdings erreicht - "sportlich und mental", wie der Bundestrainer kommentierte. "Wir müssen uns darüber klar sein, dass auf Dauer die Qualität darunter leidet. Wir dürfen das Rad nicht überdrehen", sagte der 56-Jährige.

Zuletzt hatte sich bereits Ligapräsident Reinhard Rauball ähnlich geäußert. "Der DFB und die Bundesliga halten eine Ausweitung dieser Wettbewerbe auf Kosten der Spieler, Clubs und Fans für falsch", hatte Rauball der "Sport Bild" gesagt.

Im Gespräch ist eine Aufstockung der WM auf 40 Teams. FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte seine Pläne für eine Vergrößerung des Weltturniers zum Jahr 2026 Anfang September erneut bekräftigt. Das Thema soll genauso wie die WM-Vergabe an eine ganze Region bei der Sitzung des FIFA-Councils am 13. und 14. Oktober in Zürich auf die Tagesordnung kommen.

dpa