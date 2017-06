Jogi Löw hat auch vor dem letzten Gruppenspiel gegen Kamerun in Sotschi keine Ausfälle zu beklagen. © Christian Charisius

Fußball

Löw plant Spielpause für Draxler

Joachim Löw bangt vor dem letzten Gruppenspiel beim Confederations Cup gegen Kamerun um den Einsatz von Emre Can. Der Mittelfeldspieler musste das geheime Abschlusstraining der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vorzeitig abbrechen, wie der Bundestrainer in Sotschi berichtete: "Can ist umgeknickt und im Rasen hängengeblieben." Löw plant für Sonntag (17.00 Uhr) mit mehreren Umstellungen gegenüber dem 1:1 gegen Chile.