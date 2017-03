Timo Werner ist erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert. © Armin Weigel

Fußball

Löw nominiert Neuling Werner für Länderspielauftakt

Bundestrainer Joachim Löw hat den Leipziger Timo Werner als einzigen Neuling für den Länderspielauftakt nominiert. Der 21 Jahre alte Offensivspieler gehört zum Aufgebot für die Testpartie der Fußball-Nationalmannschaft am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr) in Dortmund gegen England und die Fortsetzung in der WM-Qualifikation vier Tage später in Baku gegen Aserbaidschan.