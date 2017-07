Joachim Löw kündigt Veränderungen in der Startelf an. © Marius Becker

Fußball

Löw kündigt "Veränderungen" in Startelf an

Bundestrainer Joachim Löw will beim Confed-Cup-Endspiel gegen Chile seine Anfangsformation im Vergleich zum Halbfinale variieren. "Veränderungen wird es geben", sagte der Weltmeistercoach vor der Partie am Sonntag (20.00 Uhr) in St. Petersburg.