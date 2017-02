Felix Loch meldet sich mit einem Sieg beim Rodel-Weltcup in Oberhof zurück. © Martin Schutt

Rodeln

Loch starker Sieger bei Rodel-Weltcup in Oberhof

Die deutschen Rodler dominieren das Geschehen beim Heim-Weltcup in Oberhof. Dem in dieser Saison bisher so enttäuschenden Felix Loch gelingt in Thüringen ein kleiner Befreiungsschlag.