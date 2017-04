Bayern-Stürmer Robert Lewandowski nimmt am Abschlusstraining in München teil. © Sven Hoppe

Fußball

Lewandowski-Einsatz gegen Real weiter unsicher

Robert Lewandowski hat weiter Schmerzen in der Schulter. Ob der Pole beim Königsklassen-Hit gegen Real Madrid dabei sein kann, ist weiter unklar. Erst am Spieltag will sich Trainer Carlo Ancelotti entscheiden. Manuel Neuer kehrt sicher ins Bayern-Team zurück.