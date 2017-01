Linus Straßer hat seinen ersten Weltcupsieg gefeiert. © Gabriele Facciotti

Ski alpin

Letztes Rennen vor Ski-WM: Straßer holt ersten Weltcup-Sieg

Was für eine Generalprobe für Linus Straßer! Der 24 Jahre alte Skirennfahrer vom TSV 1860 München holt im letzten Rennen vor der WM seinen ersten Weltcup-Sieg. Schon in Runde eins beim Parallel-Slalom in Stockholm muss der Topfavorit daran glauben.