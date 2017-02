Die Mit ihren Spruchbändern setzten Dortmunder Schlachtenbummler im Stadion die Aggression gegen Leipziger Fans fort. © Ina Fassbender

Fußball

Leipziger Fans kritisieren BVB-Sicherheitskonzept

Fanclubs von RB Leipzig haben nach den Ausschreitungen am Rande des Spiels in Dortmund harte Kritik auch an den Sicherheitsvorkehrungen geübt. In einer Stellungnahme an den Deutschen Fußball-Bund, die Deutsche Fußball Liga und Borussia Dortmund schrieb der Fanverband des Bundesliga-Aufsteigers und Tabellenzweiten: "Wir Fans von RB Leipzig sind seit Jahren Einiges gewohnt, aber was in Dortmund los war, war bisher unerreicht!" Vor allem auf dem Weg ins Stadion war es zu den Ausschreitungen gekommen.