Fußball

Bayern-Kapitän Philipp Lahm kann sich vorstellen, bereits nach der laufenden Bundesliga-Saison seine Karriere zu beenden. "Natürlich kann man die Frage stellen.

München. Ich würde das nicht ausschließen", sagt der 32-Jährige der "Sport Bild".

"Ich habe bereits vor neun Monaten gesagt, dass diese Situation eintreten könnte und an diesem Gedanken hat sich seither nichts geändert."

Die Entscheidung wolle er nach Gefühl treffen. "Die Saison dauert noch sieben Monate, in denen viel passieren kann. Ich werde meine Zukunft sicher nicht von gewonnenen Titeln am Saisonende abhängig machen, sondern in meinen Körper hineinfühlen und dann entscheiden, wie es weitergeht." Lahm hat derzeit noch einen Vertrag bis Mitte 2018 beim deutschen Fußball-Rekordmeister. Seine Karriere in der Nationalmannschaft hatte er nach dem WM-Gewinn 2014 beendet.

dpa